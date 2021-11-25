Уверенность Селихова, визит Тедеско и конфликт Витории со Спаллетти: что обсуждали после победы «Спартака» над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высоко оценил игру своих подопечных после победы над «Наполи» в Лиге Европы. Он назвал Наиля Умярова и Руслана Литвинова будущим сборной России, а оформившего дубль Александра Соболева похвалил за большой объём проделанной работы. Он также пообещал, что больше не пожмёт руку Лучано Спаллетти. В свою очередь, капитан москвичей Георгий Джикия поблагодарил за спасения Александра Селихова и включил его в тройку лучших вратарей страны. А Умяров рассказал, как после финального свистка футболисты красно-белых пообщались с посетившим встречу Доменико Тедеско.

«Умяров и Литвинов — будущее «Спартака» и сборной России»

Противостояние «Спартака» и «Наполи» во многом получилось парадоксальным. Красно-белые, в РПЛ демонстрирующие не лучшие результаты и занимающие только десятую строчку в турнирной таблице, в Лиге Европы второй раз подряд обыграли лучшую на данный момент команду Серии А и вышли на первую строчку в группе С.

Этот «Спартак» давно приучил болельщиков к эмоциональным качелям, и если после поражения от «Краснодара» Руя Виторию призывали уйти в отставку, то после победы над неаполитанцами встретили на пресс-конференции аплодисментами. Португалец, замену которого на Паоло Ваноли на неделе обсуждали все отечественные СМИ, сохранил спокойствие и смело бросил в бой в важнейшей встрече молодых Наиля Умярова, Руслана Литвинова и Михаила Игнатова.

«Хотелось бы отметить, что тактически мы сыграли очень хорошо. Игроки действовали здорово, правильно перекрывали зоны, доводили до ума те редкие моменты, которые у них возникали. Во втором тайме «Наполи» был силён. Но нельзя забывать, в текущем сезоне соперник почти не терпит поражений и не мог не создать нам сложности», — резюмировал специалист.

По признанию Витории, сложности у москвичей действительно возникли, но с выходом на поле Александра Ломовицкого ситуация нормализовалась.

«Именно в тот момент, когда вышел Саша, мы сбалансировали игру и получили возможность больше атаковать. Конечно, нам не всегда хватало времени, но с заменой точно стало лучше. Несмотря на незначительные ошибки, «Спартак» хорошо и строго отработал в обороне», — добавил тренер.

Разумеется, у него не могли не спросить о том, почему в РПЛ и ЛЕ «Спартак» демонстрирует настолько разный футбол. Португалец объяснил это нехваткой стабильности и слишком высокой плотностью календаря.

«Порой есть расхождения между результатом и нашим развитием. Иногда не хватает времени на тренировки, ребята устают из-за перелётов... В последнем туре уступили «Краснодару», но дальше нас ждёт «Уфа». Такая плотность усложняет жизнь. Если бы оставалось больше времени на занятия, сложилась бы совсем другая ситуация. Кроме того, стиль и тип игр в ЛЕ и РПЛ разный — в Европе матчи получаются более прогнозируемыми», — подчеркнул наставник.

Умяров и Литвинов, по его мнению, «показали фантастическую игру», а оформивший дубль Александр Соболев «провёл лучший матч за последнее время».

«В центре поля собраны молодые исполнители, но они обладают сильным характером и классно подходят к решению тактических вопросов. Игнатов здорово сыграл в атаке, выполнил то, что должен... Умяров и Литвинов — будущее «Спартака» и сборной России. Соболев? Да, без пары потерь было бы ещё лучше, но он отлично помогал команде впереди, поддерживал партнёров и всегда угрожал воротам «Наполи». Александр давал свободу Квинси Промесу и Игнатову с Виктором Мозесом», — порадовался Витория.

«Спаллетти больше руку не пожму»

Одной из главных тем, которую журналисты подняли на пресс-конференции, стал конфликт с Лучано Спаллетти. После финального свистка португалец направился к итальянцу, собираясь пожать ему руку, но тот уклонился и отправился в подтрибунное помещение. Рулевой «Наполи» объяснил это тем, что коллега, якобы, не поприветствовал его до начала встречи.

«Когда вы встречаете гостей, вы и приветствуете их сразу, а не после матча, одержав победу. Он находился в десяти метрах, но не сделал этого. Когда я оказываюсь в такой ситуации, всегда приветствую своих соперников», — рассказал свою версию событий Спаллетти.

Витория в ответ обвинил коллегу во лжи. По его словам, Спалетти на тот момент ещё не было на скамейке неаполитанцев.

«До матча... всегда здороваюсь с другими тренерами, будь то специалисты из первого или третьего дивизионов. Потом началась игра. Подобные акции ни о чём не говорят. Спаллетти — такой же тренер, как и я, неважно, в каком чемпионате он работает. Всегда буду приветствовать оппонентов, но ему больше руку не пожму», — пообещал португалец.

Что касается Спаллетти, то он в общении с представителями СМИ не стал ссылаться на плохую погоду, большое количество кадровых потерь и ошибки судейской бригады, а прямо заявил: «Спартак» действовал лучше и потому набрал три очка.

«У нас было всё, чтобы провести хороший матч... Москвичи сегодня сыграли так, как и должны были. Мы тоже показали тот футбол, который планировали. Красно-белые в итоге взяли верх, и я их с этим поздравляю. Мы же постараемся сделать всё, чтобы победить в следующих матчах», — отметил тренер.

Также экс-наставник «Зенита» тепло высказался о России и подчеркнул, что всегда с радостью приезжает сюда.

«Моя дочь родилась в России, поэтому я с теплотой вспоминаю период, проведённый здесь», — добавил специалист.

«Наполи» или другая команда, нам нужна была победа»

Одним из главных героев противостояния стал Соболев, и его игра тоже во многом парадоксальная. Если в чемпионате России форвард отличился лишь трижды, причём два раза — с пенальти, то в ЛЕ забил уже четыре мяча в пяти встречах, оформив по дублю в домашних противостояниях с «Лестером» и «Наполи».

«Эмоции потрясающие, поскольку дважды обыграть «Наполи» — это достойно… В принципе неважно, «Наполи» приехал или другая команда, нам нужна была победа. Я рад, что мы её добыли. В первом тайме забили два быстрых мяча и, наверное, чуть нокаутировали гостей. Но после перерыва вернулись на поле с некой боязнью пропустить. Поэтому я даже рад, что Элиф Элмас сократил отставание... Мы выстояли и набрали три очка, хотя игра получилась максимально тяжёлой. В Варашаве тоже будет непросто. Неслучайно «Легия» дома обыграла «Лестер»... Единственное, чем огорчён сегодня — жёлтой карточкой, которая не позволит мне поехать в Польшу», — подвёл итоги Соболев.

Огромный вклад в победу команды внёс и Александр Селихов, который ещё в первом тайме совершил три невероятных сейва. После перерыва вратарь продолжил спасать команду и в итоге пропустил лишь раз в ситуации, когда ничем не мог помочь партнёрам. После игры многие отмечали его великолепные действия на последнем рубеже, например, капитан Георгий Джикия.

«Я за него очень рад. После игры слышал, как стадион кричал: «Селихов! Селихов!». Все прекрасно знают о череде травм, которые перенёс Саша. На мой взгляд, Селихов входит в тройку лучших вратарей России. Я его всегда поддерживал. Мы с ним через многое прошли, вместе приехали в «Спартак». Он красавец», — приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Он особенно отметил хорошую поддержку болельщиков, которые не побоялись прийти на стадион, несмотря на снегопад.

«Да, погода сегодня — наша. Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. В целом и мы этого не предполагали. Понятное дело, играли при потрясающей поддержке. Хочется выделить болельщиков. Наверное, сегодня была лучшая поддержка за всё это карантинное время», — добавил капитан.

Молодой полузащитник Литвинов также подвёл итоги игры и признался, что ничего не знает о возможном уходе Витории: «Я сам пока не понимаю, почему мы играем по-разному. Хочется это исправить. Во втором тайме пришлось тяжело, где-то отдали инициативу. После пропущенного мяча поняли, что лучше включать прессинг. Не знаю, уходит ли Витория, но виду он не подаёт, и мы даже это не обсуждаем. Селихов — молодец, благодарен ему. В раздевалке все его поздравили. Спаллетти? Не обращал внимания. Все там были недовольны чем-то. Главное, мы выиграли».

Что касается вопроса отставки нынешнего наставника «Спартака», то дополнительно подлил масла в огонь приезд на «Открытие-Арену» бывшего рулевого команды Доменико Тедеско, который пока находится без работы. Более того, после финального свистка экс-подопечные лично поприветствовали немца.

«С Тедеско удалось пообщаться, мы поднялись к нему. Хорошо поговорили, содержание пусть останется между нами, общались о жизни. Новость о его приезде не придала дополнительного настроя, мы должны играть для себя, болельщиков и клуба. У Доменико родилась девочка, спокойно поговорили», — рассказал Умяров.

Он также пообещал сделать всё, чтобы после успешного выступления в еврокубках исправить ситуацию и в национальном первенстве.

«Дело не в настрое, просто какая-то неудача и невезение. Тяжело сказать. Во втором тайме прижались к воротам? «Наполи» — хорошая команда. Мы не хотели опускаться в оборону, но соперник вынудил. А пропустив, поняли, нужно чуть отодвинуть игру от собственных ворот, плюс неаполитанцы, наверное, немного расслабились», — объяснил опорник.

Высказались об игре и два самых опытных футболиста красно-белых Артём Ребров и Андрей Ещенко. Вратарь, недавно заявивший о завершении карьеры, но в очередной раз попавший в заявку, отметил уверенные действия коллеги.

«Что тут скажешь? Молодец! Сразу вспоминаются его игры с «Ливерпулем» и «Севильей» в Лиге чемпионов. Наверное, европейская арена — это Сашино, ведь сегодня он совершил так много сейвов», — приводит слова голкипера Sport24.

В свою очередь, защитник также высоко оценил действия Селихова, но посетовал на не самый удачный второй тайм в исполнении команды.

«В первом играли очень хорошо и создавали моменты... После перерыва «Наполи» начал больше атаковать, а мы стали удерживать счёт, меньше контролировать мяч. Этим «Спартак» и примечателен, что может быть первым в ЛЕ, обыгрывать «Наполи», на равных сражаться с «Лестером», а в чемпионате России выступать неудачно», — подчеркнул футболист.