Витория — об отказе пожимать руку Спаллетти: он соврал

Главный тренер столичного «Спартака» Руй Витория прокомментировал слова наставника «Наполи» Лучано Спаллетти, который обвинил португальца в отказе пожимать ему руку перед матчем в Москве.

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами перед игрой», — цитирует Виторию «Чемпионат».

Спаллетти не стал пожимать руку Витории после поражения в московском матче. Итальянский специалист обвинил своего коллегу в том, что португалец не поприветствовал его перед игрой.

Игра, которая прошла 24 ноября на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Александр Соболев открыл счёт на третьей минуте матча с пенальти. Второй мяч форвард «Спартака» забил головой после навеса Виктора Мозеса на 28-й минуте.

Ранее Соболев прокомментировал результат матча пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.