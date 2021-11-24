Соболев: нам очень нужна была победа над «Наполи»

Автор победного дубля в ворота «Наполи» форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

«Эмоции потрясающие, это очень достойно. Неважно было, «Наполи» или другая команда, нам нужна была победа. Рад, что мы её одержали. Во втором тайме была боязнь пропустить быстрый гол. Рад, что мы выстояли, игра была максимально тяжелая», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что ожидает очень тяжёлой игры в Варшаве с «Легией» в заключительном матче группового этапа. Соболев напомнил, что «Лестер» уступил польскому клубу в гостевой встрече. Вместе с тем нападающий выразил сожаление, что не сможет принять участие в этой игре из-за перебора жёлтых карточек.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Красно-белые сыграют в гостях с «Легией» 9 декабря.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте. Далее расположились «Легия» (шесть очков) и «Лестер» (пять очков).

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.