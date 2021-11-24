Соболев: нам очень нужна была победа над «Наполи»

Короткая ссылка
Автор победного дубля в ворота «Наполи» форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
Соболев: нам очень нужна была победа над «Наполи»
  • Reuters

«Эмоции потрясающие, это очень достойно. Неважно было, «Наполи» или другая команда, нам нужна была победа. Рад, что мы её одержали. Во втором тайме была боязнь пропустить быстрый гол. Рад, что мы выстояли, игра была максимально тяжелая», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что ожидает очень тяжёлой игры в Варшаве с «Легией» в заключительном матче группового этапа. Соболев напомнил, что «Лестер» уступил польскому клубу в гостевой встрече. Вместе с тем нападающий выразил сожаление, что не сможет принять участие в этой игре из-за перебора жёлтых карточек.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба. 

Красно-белые сыграют в гостях с «Легией» 9 декабря. 

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте. Далее расположились «Легия» (шесть очков) и «Лестер» (пять очков).

Ранее сообщалось, что Соболев и Руслан Литвинов не сыграют с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить