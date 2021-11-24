Мостовой: лёгкий мороз и снег помогли «Спартаку» обыграть «Наполи»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу московского клуба в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Погодные условия очень сильно повлияли. Снег помогает нашим командам. Когда иностранцы летали раньше зимой в Россию, игроки уже в самолёте надевали шарфы и шапки», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению Мостового, реализованный пенальти в ворота «Наполи» на первых минутах помог футболистам «Спартака» завестись эмоционально ещё больше.

«Не будь пенальти — неизвестно, что было бы. Но Виторию нет смысла увольнять», — добавил он.

«Спартак» на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве переиграл со счётом 2:1 «Наполи». Александр Соболев отметился голами на третьей и 28-й минутах матча.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

Ранее Руй Витория заявил, что фанаты «Спартака» создали стресс для «Наполи» в самый нужный момент.