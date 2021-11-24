Витория: фанаты «Спартака» создали стресс для «Наполи» в самый нужный момент

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи».
Витория: фанаты «Спартака» создали стресс для «Наполи» в самый нужный момент
  • РИА Новости

«Я не очень понимаю по-русски, но наши болельщики в целом создают великолепную атмосферу. Они создали стресс для «Наполи» в самый нужный момент — спасибо им большое, эта победа была важной, если не сказать важнейшей», — цитирует Виторию Sport24.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Соболев отметился голами на третьей и 28-й минутах матча.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

Ранее Витория прокомментировал дубль Соболева в ворота «Наполи».



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