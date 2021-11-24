Снежная сказка: голы Соболева и сейвы Селихова помогли «Спартаку» во второй раз обыграть «Наполи» в Лиге Европы

«Спартак» во второй раз обыграл «Наполи» в Лиге Европы и вышел на первое место в группе. Прошедшая под снегом на «Открытие Арене» встреча завершилась со счётом 2:1. Главными героями противостояния стали Александр Соболев и Александр Селихов. Нападающий оформил дубль в первом тайме, реализовав пенальти за снос Квинси Промеса и замкнув головой передачу Виктора Мозеса с фланга. Вратарь, в свою очередь, отразил пять ударов с близкого расстояния, а пропустил лишь в начале второго тайма, когда итальянцам удалась контратака, которую на дальней штанге завершил Элиф Элмас.

Если в РПЛ «Спартак» в нынешнем сезоне разочаровывает своих болельщиков, то в Лиге Европы демонстрирует вполне приемлемые результаты. В первых четырёх турах группового этапа красно-белые сенсационно обыграли на выезде «Наполи» и отобрали очки у «Лестера», сохраняя вполне рабочие шансы на попадание даже в плей-офф ЛЕ, не говоря уже о Лиге конференций.

Чтобы приблизиться к решению задачи, подопечным Руя Витории требовалось дома одерживать победу над неаполитанцами. И шансы на это у хозяев были весьма высоки. Всё дело в настоящей эпидемии травм. Не приехали в Москву лучший бомбардир команды Виктор Осимхен, получивший перелом лицевых костей во встрече с «Интером», и лучший ассистент Лоренцо Инсинье, восстанавливающийся от повреждения колена.

Также выбыли из строя сразу два правых вингера — получивший положительный тест на коронавирус Маттео Политано и Адам Уна. Вынуждена была пропустить игру и пара опорников — Диего Демме и Андре Замбо Ангисса. Безусловно, неаполитанцы могут похвастать длинной скамейкой, но справиться с такими потерями Лучано Спаллетти оказалось нелегко.

«Спартак», напротив, подошёл к противостояния практически в идеальной кондиции, если не считать Романа Зобнина. К отсутствию же Павла Маслова, Георгия Мелкадзе и Эсекьеля Понсе все успели привыкнуть. Зато вернулся Роман Литвинов, пропустивший последний матч РПЛ с «Краснодаром» из-за дисквалификации. Собственно, рокировка Джордана Ларссона на молодого опорника стала единственным изменением в ростере по сравнению с той игрой. Также в заявке не оказалось Зелимхана Бакаева.

Улыбалась «Спартаку» в этот вечер и фортуна. Не успела начаться игра, как судья Клеман Тюрпен вынужден был назначить пенальти. Квинси Промес ворвался в штрафную с правого фланга, а Станислав Лоботка сбил его с ног. Шла лишь 43-я секунда встречи. Александр Соболев, в отличие от Артёма Дзюбы в матче с «Мальмё», уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и Алекса Мерета по разным углам.

Быстро открыв счёт, красно-белые не прижались к своим воротам, а стремились встречать соперника в худшем случае в среднем блоке, а в лучшем — уже на чужой половине. Михаил Игнатов и Соболев составляли первую линию прессинга, а Промес и Виктор Мозес помогали им на флангах. Любопытно, что москвичи действовали по схеме в четыре защитника. Нигериец крайне редко садился на правый фланг обороны, и эту зону, как правило, закрывал Максимилиано Кофрие, который справлялся со своей работой.

Однако было бы странно, если бы «Наполи» вовсе не имел шансов. Хотя Спаллетти недосчитался многих лидеров, в атаке у гостей действовали такие высококлассные футболисты, как Дрис Мертенс, Элиф Элмас, Ирвин Лосано и Андреа Петанья. И когда им удавалось проникнуть в чужую штрафную, хозяевам приходилось тяжело.

К счастью, великолепно на последнем рубеже действовал Александр Селихов. В первом тайме он запомнился сразу тремя невероятными спасениями. Сначала он совершил удивительный двойной сейв после ударов Элмаса, а затем чудом среагировал на сильный выстрел Петра Зелиньски с ближней дистанции.

«Спартак» к своим моментам относился куда бережнее и на 28-й минуте увеличил преимущество в счёте. Мозес на правом крае раскачал Мариу Руя и выполнил идеальную подачу на Соболева. Александр грамотно отклеился от Калиду Кулибали и головой пробил в ближний угол без шансов для Мерета. Так форвард оформил второй дубль в текущем сезоне ЛЕ.

Дважды ему удалось огорчить «Лестер», и домашняя игра с английским коллективом начиналась по схожему сценарию. Подопечные Витории повели 2:0, но в итоге потерпели поражение — 2:4. На этот раз красно-белые не позволили оппоненту быстро сократить отставание. До перерыва неаполитанцы моментов больше не создали и в целом выглядели растерянно. Хозяева же действовали смело, спокойно, с должным уровнем агрессии и самоотдачи. Чувствовалось, на игру команда настроена великолепно.

К сожалению, второй тайм получился для «Спартака» совсем непохожим на первый. В очередной раз при Витории красно-белых хватило лишь на одну половину матча. Если до перерыва они и отдавали владение сопернику, оборонялись без паники, а при случае всегда были готовы убежать в контратаку, то после — прижались к собственным воротам.

Во многом это оказалось связано с состоянием футболистов атакующей линии. Соболев, Игнатов и Промес уже не так активно прессинговали и позволяли защитникам «Наполи» выполнять первый пас. Как результат, на Умярова и Литвинова в опорной зоне выпал слишком большой объём работы. Моментально обострились все старые болячки отечественного коллектива. Айртон на левом фланге не справлялся с Лосано. Понимая это, регулярно начал ходить вперёд крайний защитник Джованни Ди Лоренцо, в первом тайме практически не пересекавший центр поля.

Именно ему удалось сократить отставание на 51-й минуте, воспользовавшись аккуратной скидкой Петаньи. К счастью, судьи отменили взятие ворот из-за явного положения вне игры. Гостей это только раззадорило. Они продолжали усиливать давление и брали все подборы, не позволяя «Спартаку» организовать контригру. Продолжал выручать и Селихов, который, например, вытащил мяч из-под перекладины после удара Мертенса.

Однако спустя пару минут бессилен оказался и Александр. Попытка выйти со своей половины закончилась потерей, и неаполитанцы моментально организовали выпад через центр. Левый защитник Мариу Руй ушёл от Литвинова и Умярова и сделал пас на правый край штрафной Петанье. В свою очередь, форвард спокойно выполнил подачу на Элмаса. Абсолютно никем не прикрытый македонец пробил головой в стиле Соболева и поразил ближний угол. При этом Айртон не успел за эпизодом и лишь наблюдал за тем, как Джикия безуспешно пытается его страховать.

Пропустив, «Спартак» вполне мог посыпаться, тем более до финального свистка оставалось достаточно времени. Однако к чести красно-белых они собрались и сумели немного выровнять игру. Умяров даже имел возможность отличиться, но, совершив отбор возле чужой штрафной, немного не попал в створ.

Своевременные замены произвёл и Витория. Поняв, что Игнатов сильно устал, он бросил вместо него в бой Александра Ломовицкого. Причём последний отправился на левый край, а Промес сместился на позицию под нападающим. Так хозяевам удалось закрыть дыру на фланге. А уже позже в игру вместо получившего небольшое повреждение Мозеса вступил Николай Рассказов.

В итоге «Наполи» даже не удалось организовать финальный штурм, хотя Тюрпен добавил к основному времени пять минут. Запомнился только очередной удар Элмаса головой, с которым справился Селихов. Финальный свисток француза зафиксировал вторую победу «Спартака» над итальянским грандом.

Красно-белые хотя и провели два разных тайма, но сумели удержать добытое преимущество и набрали три важнейших очка. Это позволило им выйти на первое место в группе C. В четверг, 25 ноября, очный матч в Англии проведут соперники москвичей «Лестер» и «Легия». Ну а Спаллетти отказался пожать руку Витории после финального свистка. Португальца это вряд ли расстроило, ведь очередной успех в еврокубках повысил его шансы остаться во главе столичного коллектива.