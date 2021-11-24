Пресняков: «Спартак» может проиграть команде пивзавода, а выиграть у «Наполи»

Заслуженный артист России и болельщик московского «Спартака» Владимир Пресняков поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

«Даже в игре с «Краснодаром» нащупывались небезнадёжные моменты, хотя красно-белые проиграли по делу. Думаю, матч может получиться ярким. «Спартак» потихоньку превращается в весёлую команду. Веселье со слезами на глазах, правда. «Спартак» может проиграть команде пивзавода, а выиграть у «Наполи», как это однажды уже случилось», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что есть маленькая надежда на победу красно-белых, хотя и ничья будет успешным результатом в данной встрече.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве и начнётся в 18:30. В игре второго тура красно-белые обыграли итальянцев со счётом 3:2.

Ранее Самедов заявил, что для «Спартака» игра с «Наполи» — матч жизни.