Самедов: для «Спартака» игра с «Наполи» — матч жизни

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Самедов поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Наполи».
Самедов: для «Спартака» игра с «Наполи» — матч жизни
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«Надеюсь, что в сегодняшней встрече «Спартак» наберёт очки. Вполне возможно, что матч получится зрелищным, так как игра в тот раз была очень эмоциональной, особенно концовка. «Наполи» захочет взять реванш. Для «Спартака» это тоже матч жизни, если они хотят выйти из группы», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве и начнётся в 18:30. В матче второго тура красно-белые обыграли итальянцев со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

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