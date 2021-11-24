Источник: Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался от предложения возглавить «Манчестер Юнайтед».
Источник: Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»
  • AP

Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём Twitter.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже контактировало с Манчини. Но специалист считает своей главной задачей — вывести сборную Италии на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул Уле-Гуннар Сульшер. По итогам 12 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» занимает первую позицию, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что задержан бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить