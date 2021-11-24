Источник: Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался от предложения возглавить «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём Twitter.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже контактировало с Манчини. Но специалист считает своей главной задачей — вывести сборную Италии на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул Уле-Гуннар Сульшер. По итогам 12 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» занимает первую позицию, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что задержан бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков.