СЭ: задержан бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков

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Задержан один из владельцев и бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков.
СЭ: задержан бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков
  • © fc-tambov.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, бывшие руководители клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области на протяжении нескольких лет. Футбольной команде из бюджета города выделялось около миллиарда в год. Эти средства присваивались руководителями «Тамбова» через различные схемы.

Клуб выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 и сезоне-2020/21.

Ранее Аршавин заявил, что говорил с Семаком и не понимает игры «Зенита» в пять защитников.

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