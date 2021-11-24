Аршавин: говорил с Семаком, я не понимаю игры «Зенита» в пять защитников

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин остался недоволен игрой команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Мальмё» (1:1).

«Случилось то, для чего и была нужна эта игра: «Зенит» оформил себе выход в европейскую весну. В целом, даже несмотря на то, что «Зенит» в конце матча смог спастись, всё равно чувство грусти больше вызывает этот результат, а также игра, которую показал «Зенит». Не получилось командной игры, практически каждый футболист провёл невнятный матч. Я с Сергеем Семаком на днях разговаривал и сказал ему, что не понимаю позицию, как чемпион России, команда, которая хочет быть первой, может играть в пять защитников. Не в своей тарелке были Ловрен и Чистяков. Ловрен вообще в штрафной толкнул игрока «Мальмё», и должен был быть пенальти. Чистяков тоже — всё с руками. Конечно, удалили его с поля за другое, но каждый футболист в отдельности делал то, что обычно себе не позволяет», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После пяти матчей «Зенит» (четыре очка) занимает третье место в группе Н Лиги чемпионов. Петербургский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьей с «Мальмё» (1:1).

Ранее депутат Свищёв признался, что его не очень радует качество игры «Зенита».