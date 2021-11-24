Депутат Свищёв: меня не очень радует качество игры «Зенита»

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Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал игру «Зенита» в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против «Мальмё» (1:1).
Депутат Свищёв: меня не очень радует качество игры «Зенита»
  • Reuters

«Надо поздравить «Зенит», долгожданный выход в Лигу Европы. Эта ничья была не такой зрелищной и убедительной, но результат налицо. Тренеру и спортсменам уже нужно готовиться к еврокубковой весне, необходимо прибавлять, так как с такой игрой вряд ли можно продвинуться дальше в турнире. Меня не очень радует такое качество игры от известного и богатого «Зенита», они могут действовать лучше. В следующем этапе будут более сильные соперники», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

После пяти матчей «Зенит» (четыре очка) занимает третье место в группе Н Лиги чемпионов. Петербургский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьи с «Мальме» (1:1).

Ранее арбитр Федотов прокоментировал судейские решения в матче ЛЧ «Мальмё» — «Зенит».

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