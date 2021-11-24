Арбитр Федотов прокоментировал судейские решения в матче ЛЧ «Мальмё» — «Зенит»

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Российский арбитр Игорь Федотов высказал мнение о работе бригады судей под руководством латыша Андриса Трейманиса в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Мальмё» — «Зенит» (1:1).
Арбитр Федотов прокоментировал судейские решения в матче ЛЧ «Мальмё» — «Зенит»
  • AP

В ворота шведского клуба было назначено два 11-метровых удара, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. На 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве за вторую жёлтую карточку Дмитрия Чистякова. 

«В эпизоде с назначенным пенальти на Венделе арбитр разобрался правильно — вратарь не играл в мяч и сбил Вендела. Что же касается момента, где мяч попал в руку футболисту «Мальмё», то ошибки здесь тоже нет — надо было продолжать игру. Это не игра рукой, мяч просто в неё попал. Не показали линию офсайда у Дзюбы, когда он забил мяч? Это Лига чемпионов. В Европе верят арбитрам, хотя офсайд если и был, то на тоненького. Нога была на одной линии, а плечо — это вопрос. Здесь вопрос важнее: у нас зрителей надо довести до того, чтобы они верили судьям. А в Европе им верят так. Если решили, что офсайд — значит, так и есть. Удаление Чистякова по делу, но как-то долго он это делал», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Ранее Ловрен согласился с тем, что пенальти в пользу «Зенита» был несправедливым.

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