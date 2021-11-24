Ловрен согласился с тем, что пенальти в пользу «Зенита» был несправедливым

Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен заявил, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота шведского «Мальмё» в концовке матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (1:1).

Российский клуб ушёл от поражения в добавленное время, когда Ярослав Ракицкий реализовал пенальти, назначенный за фол на Артёме Дзюбе. Нападающий «Зенита» в борьбе за верховой мяч в штрафной получил удар локтем по лицу от соперника, и судья Андрис Трейманис из Латвии после просмотра повтора назначил пенальти.

«Я согласен с представителями «Мальмё», назначение пенальти было ошибкой. Я был в подобной ситуации на чемпионате Европы. Не знаю, как выпрыгивать защитнику в такой ситуации. Ты не можешь прыгать с опущенными руками, вы должны защищать себя. Это было хорошее решение для нас, однако считаю, что уровень судейства был слишком низким», — сказал Ловрен после матча в эфире шведского телеканала C More.

Ничья позволила «Зениту» гарантировать себе место в Лиге Европы в весенней части евросезона. «Мальмё» потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Ранее Петржела заявил, что «Зенит» уступает в скорости и тактике другим европейским командам.