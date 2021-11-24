Петржела: «Зенит» уступает в скорости и тактике другим европейским командам

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела после ничьей со шведским «Мальмё» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА раскритиковал качество игры петербургской команды в еврокубках.
Петржела: «Зенит» уступает в скорости и тактике другим европейским командам
  • Reuters

«Я не удивлён подобному результату. Я говорил до матча, что будет максимум ничья. Против шведских клубов очень тяжело играть. Купленные бразильцы «Зенита» ничего не показывают в Лиге чемпионов. Они должны усилить игру и быть лидерами команды, но на данный момент этого мы не видим. То, что ты бразилец, не значит, что ты уже суперфутболист. С ними нужно работать, чтобы они работали на команду. К сожалению, в «Зените» этого не видно. В российском чемпионате и в еврокубках это две разные команды. Хочу, чтобы они стали суперкомандой и лучше выступали в еврокубках. Деньги, вложенные в «Зенит», не оправдывают себя. Команда не показывает футбол, который все от неё ждут. «Зениту» не хватает всего для удачного выступления в еврокубках, он уступает в скорости, тактике другим европейским командам. О том, что надо менять тренера, мы говорим уже не первый год. Семак — это суперский тренер для российского чемпионата, однако в еврокубках команда под его руководством ничего не показывает», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

После пяти туров подопечные Сергея Семака имеют четыре набранных очка и гарантированно займут третье место в группе Н, которое позволит питерцам продолжить выступления в Лиге Европы.

Ранее Ракицкий заявил, что «Зениту» нужно что-то менять.

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