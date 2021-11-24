Ракицкий: «Зениту» нужно что-то менять, но это вопрос к тренеру

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал итоговый результат гостевой выездной сине-бело-голубых со шведским «Мальмё» (1:1) в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Всё равно мы вышли в евровесну, это уже хорошо. Согласен с Владимиром Быстровым. Сыграли мы сегодня неважно, в некрасивый, неатакующий футбол. Однако добились результата, это самое главное. Будем исправляться и пытаться играть на атаку. Вроде бы начали ничего, а потом осели — и всё. Они нам забили, какая-то паника, неразбериха у нас была. В атаку бежим, а назад не бежим. Непонятно. Ощущается боязнь у игроков? Согласен. Я ребятам говорю, что Лига чемпионов — это праздник. Мы должны играть в футбол, не боясь допустить ошибку. Как все играют в Европе — не боятся за результат. И нам нужно перестраиваться, что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру. Как исправляться? Может быть, в башке поковыряться. Не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тренерам», — заявил Ракицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Благодаря ничьей подопечные Сергея Семака гарантировали себе третье место в группе Н, которое даёт право сыграть весной в Лиге Европы.

Ранее Радимов выразил мнение, что «Зенит» не наиграл на победу в матче с «Мальмё».