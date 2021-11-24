Ракицкий: «Зениту» нужно что-то менять, но это вопрос к тренеру

Короткая ссылка
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал итоговый результат гостевой выездной сине-бело-голубых со шведским «Мальмё» (1:1) в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Ракицкий: «Зениту» нужно что-то менять, но это вопрос к тренеру
  • РИА Новости

«Всё равно мы вышли в евровесну, это уже хорошо. Согласен с Владимиром Быстровым. Сыграли мы сегодня неважно, в некрасивый, неатакующий футбол. Однако добились результата, это самое главное. Будем исправляться и пытаться играть на атаку. Вроде бы начали ничего, а потом осели — и всё. Они нам забили, какая-то паника, неразбериха у нас была. В атаку бежим, а назад не бежим. Непонятно. Ощущается боязнь у игроков? Согласен. Я ребятам говорю, что Лига чемпионов — это праздник. Мы должны играть в футбол, не боясь допустить ошибку. Как все играют в Европе — не боятся за результат. И нам нужно перестраиваться, что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру. Как исправляться? Может быть, в башке поковыряться. Не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тренерам», — заявил Ракицкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Благодаря ничьей подопечные Сергея Семака гарантировали себе третье место в группе Н, которое даёт право сыграть весной в Лиге Европы.

Ранее Радимов выразил мнение, что «Зенит» не наиграл на победу в матче с «Мальмё».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить