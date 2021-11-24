Радимов считает, что «Зенит» не наиграл на победу в матче с «Мальмё»

Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер второй команды питерцев Владислав Радимов прокомментировал ничью с «Мальмё» (1:1) в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА.

«Первый тайм «Зенит» провёл откровенно слабо, и это нужно признать. После перерыва команда прибавила, заработали и реализовали 11-метровый, благодаря которому сумели добиться необходимого результата. На победу в этом матче «Зенит» не наиграл точно, однако самое главное, что сумел добиться ничейного результата, который был необходим. А качество самой игры, конечно, было не как в матче со «Спартаком», «Динамо» или «Нижним Новгородом». Это Лига чемпионов, «Мальмё» на своем поле старался не ударить в грязь лицом и что-то показать. В общем, они добились какого-то результата — набрали хотя бы одно очко и забили мяч», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Благодаря ничьей «Зенит» гарантировал себе третье место в группе Н, которое даёт право сыграть весной в Лиге Европы.

Ранее Аршавин заявил, что Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец.