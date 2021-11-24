Аршавин: Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец
- РИА Новости
«Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока», — цитирует экс-футболиста «Зенита» Sport24.
Вместе с тем он признал, что форвард сборной Ирана заявил о желание сменить клуб. А тренерский штаб «Зенит» пытается его как-то удержать.
«Тут обе стороны ведут себя открыто и честно. А Азмун остаётся профессионалом, он хорошо провёл первую часть текущего сезона», — добавил Аршавин.
Действующее соглашение 26-летнего форварда с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 18 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Азмун не сыграет в матче ЛЧ с «Мальмё».