Аршавин: Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец

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Директора департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из команды с берегов Невы нападающего Сердара Азмуна.
Аршавин: Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец
  • РИА Новости

«Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока», — цитирует экс-футболиста «Зенита» Sport24.

Вместе с тем он признал, что форвард сборной Ирана заявил о желание сменить клуб. А тренерский штаб «Зенит» пытается его как-то удержать.

«Тут обе стороны ведут себя открыто и честно. А Азмун остаётся профессионалом, он хорошо провёл первую часть текущего сезона», — добавил Аршавин.

Действующее соглашение 26-летнего форварда с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 18 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун не сыграет в матче ЛЧ с «Мальмё».

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