Лучший бомбардир «Наполи» пропустит матч со «Спартаком»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил травму в матче 13-го тура итальянской футбольной Серии А с «Интером» (2:3).

Форвард столкнулся головой с защитником миланского коллектива Миланом Шкриньяром, после чего покинул поле. Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, медицинское обследование выявило у игрока перелом глазницы и скулы, из-за чего ему предстоит операция.

По предварительным данным, ему придётся пропустить месяц. Таким образом, Осимхен не сыграет в матче пятого тура Лиги Европы с московским «Спартаком». Встреча состоится в Москве 24 ноября.

В этом сезоне Осимхен провёл 14 матчей и забил девять мячей. Он является лучшим бомбардиром «Наполи».

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин выразил мнение, что главному тренеру команды Рую Витории необходимо дать возможность продолжить работу.