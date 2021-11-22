Экс-гендиректор «Спартака»: не мешайте Витории работать

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что главному тренеру команды Рую Витории необходимо дать возможность продолжить работу.

«История говорит: чем больше специалист тренирует команду, тем больше титулов завоёвывает. У «Спартака» уже поменялось почти два десятка тренеров. Как здесь можно говорить о какой-то стабильности? Когда брали Виторию, его характеристики говорили о том, что он чего-то в карьере добивался. «Спартак» взял не худшего тренера, с определёнными заслугами. Что-то не получилось. Где-то не нашли общего языка, а где-то просто не везёт: мяч влетает в ворота от плеча, колена или другой части тела. Психологический фактор также надо брать во внимание. Они на каждый матч выходят с мандражом. Пока у Витории не получается, но дайте ему поработать! Он за шесть месяцев сделает команду? Нет, конечно. Есть главный тренер — человек, которому ты доверяешь. Не мешайте ему работать. Чем больше тренер в команде, тем больше успеха. Витория выходит на каждую игру, хочет добиться результата, а не хлопнуть дверью. Он не совсем дремучий дедушка. Тоже хотел бы где-нибудь поработать. Если у тебя шлейф неудачника, кто тебя дальше возьмёт?» — приводит слова Заварзина «Спорт день за днем».

Также бывший гендиректор красно-белых назвал два наиболее вероятных сценария дальнейшего развития команды.

«Либо они оставят Виторию до конца сезона, либо на зимние сборы возьмут уже нового тренера, который будет готовить новую команду с новым составом. Так должно быть по логике. Чтобы новый тренер провёл полноценные сборы и потом не говорил, что у него не было возможности сделать команду под себя», — добавил Заварзин.

После 15 туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее Парфёнов заявил, что «Спартаку» не стоит увольнять Виторию до зимней паузы.