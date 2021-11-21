Парфёнов: «Спартаку» не стоит увольнять Виторию до зимней паузы

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выступление красно-белых в сезоне-2021/22.

«Спартаку» надо набирать очки. Десятое место — это не то, что все хотят. Надо доставать из себя всё, прилагать максимум усилий, особенно футболистам. Они же выходят на поле и играют в футбол», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

По его словам, «Спартаку» не стоит до зимней паузы увольнять главного тренера Руя Виторию.

«Будет промежуточный итог, тогда надо решать, что делать», — добавил он.

Красно-белые 20 ноября уступили на выезде «Краснодару» в матче 15-го тура чемпионата России (1:2). «Спартак» (19 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (24 балла) идёт на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33 очка).

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Паоло Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений руководства «Спартака».