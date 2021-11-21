Парфёнов: «Спартаку» не стоит увольнять Виторию до зимней паузы

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выступление красно-белых в сезоне-2021/22.
Парфёнов: «Спартаку» не стоит увольнять Виторию до зимней паузы
  • РИА Новости

«Спартаку» надо набирать очки. Десятое место — это не то, что все хотят. Надо доставать из себя всё, прилагать максимум усилий, особенно футболистам. Они же выходят на поле и играют в футбол», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

По его словам, «Спартаку» не стоит до зимней паузы увольнять главного тренера Руя Виторию.

«Будет промежуточный итог, тогда надо решать, что делать», — добавил он.

Красно-белые 20 ноября уступили на выезде «Краснодару» в матче 15-го тура чемпионата России (1:2). «Спартак» (19 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (24 балла) идёт на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33 очка).

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Паоло Ваноли — это очередное звено в цепи идиотских решений руководства «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить