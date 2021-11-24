Спаллетти отказался пожать руку Витории после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от московского «Спартака» в матче Лиги Европы не стал пожимать руку наставнику красно-белых Рую Витории.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Александр Соболев (3-я минута) открыл счёт в самом начале матча с пенальти. Второй мяч форвард «Спартака» забил головой после навеса Виктора Мозеса (28-я).

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

В заключительном матче групповой стадии красно-белые сыграют в гостях с польской «Легией» 9 декабря. Соболев и Руслан Литвинов пропустят этот матч из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что владелец красно-белых Леонид Федун готовится покинуть совет директоров клуба.