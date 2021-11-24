Дубль Соболева помог «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве
- Reuters
Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.
Александр Соболев (3-я минута) открыл счёт в самом начале матча с пенальти. Второй мяч форвард «Спартака» (28-я) забил головой после навеса Виктора Мозеса.
В составе «Наполи» отличился Элиф Элмас (64-я минута).
Главный судья матча Клеман Тюрпен из Франции показал пять жёлтых карточек.
«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.
В заключительном матче групповой стадии красно-белые сыграют в гостях с польской «Легией» 9 декабря. Соболев пропустит этот матч из-за перебора жёлтых карточек.
Ранее бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что владелец красно-белых Леонид Федун готовится покинуть совет директоров клуба.