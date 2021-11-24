Дубль Соболева помог «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве

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Московский «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Наполи» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
Дубль Соболева помог «Спартаку» обыграть «Наполи» в Москве
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

Александр Соболев (3-я минута) открыл счёт в самом начале матча с пенальти. Второй мяч форвард «Спартака» (28-я) забил головой после навеса Виктора Мозеса.

В составе «Наполи» отличился Элиф Элмас (64-я минута).

Главный судья матча Клеман Тюрпен из Франции показал пять жёлтых карточек.

«Спартак» (семь очков) занимает первое место в группе С. «Наполи» (семь очков) идёт на втором месте.

В заключительном матче групповой стадии красно-белые сыграют в гостях с польской «Легией» 9 декабря. Соболев пропустит этот матч из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что владелец красно-белых Леонид Федун готовится покинуть совет директоров клуба.

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