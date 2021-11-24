Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Наполи»
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В стартовом составе появятся полузащитники Михаил Игнатов и Руслан Литвинов.
Хавбек Зелимхан Бакаев пропускает матч в качестве меры предосторожности в связи с дискомфортом, который почувствовал на предыгровой тренировке.
Наш стартовый состав на битву 💥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
Игнатов и Литвинов – в старте! Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности.#СпартакНаполи | #UELpic.twitter.com/9qdBwqs74h
Напомним, что встреча с «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.
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