Гисдоль: мы не можем играть с открытым забралом, «Лацио» нас накажет

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги Европы УЕФА с «Лацио».
Гисдоль: мы не можем играть с открытым забралом, «Лацио» нас накажет
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«Нам нужна победа завтра, но мы не можем играть с открытым забралом с первых минут, иначе «Лацио» нас просто-напросто накажет. Нам нужен баланс между атакой и обороной. Мы должны использовать максимум голевых шансов, которые будут созданы в чужой штрафной и при контратаках», — цитирует Гисдоля пресс-служба «Локомотива».

Он также добавил, что команда должна не забывать про оборону и играть организованно.

Встреча между командами состоится 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:45 (мск).

Ранее Медведев заявил, что слова Ловрена о пенальти в ворота «Мальмё» перевели неадекватно.

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