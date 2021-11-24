Гисдоль: мы не можем играть с открытым забралом, «Лацио» нас накажет

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги Европы УЕФА с «Лацио».

«Нам нужна победа завтра, но мы не можем играть с открытым забралом с первых минут, иначе «Лацио» нас просто-напросто накажет. Нам нужен баланс между атакой и обороной. Мы должны использовать максимум голевых шансов, которые будут созданы в чужой штрафной и при контратаках», — цитирует Гисдоля пресс-служба «Локомотива».

Он также добавил, что команда должна не забывать про оборону и играть организованно.

Встреча между командами состоится 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:45 (мск).

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