Медведев заявил, что слова Ловрена про пенальти в ворота «Мальмё» перевели неадекватно

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова защитника клуба Деяна Ловрена после матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё» (1:1).

«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти. Обсуждать судейские решения — последнее дело», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также добавил, что футболисты «Мальмё» хотели одержать первую победу в Лиге чемпионов, поэтому так отреагировали на назначенный пенальти в концовке встречи.

Напомним, что Ловрен сказал, что одиннадцатиметровый удар в ворота соперника был несправедливым.

Ранее Уткин заявил, что «Зенит» должен все матчи играть дома.