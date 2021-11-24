Медведев заявил, что слова Ловрена про пенальти в ворота «Мальмё» перевели неадекватно
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- РИА Новости
«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти. Обсуждать судейские решения — последнее дело», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он также добавил, что футболисты «Мальмё» хотели одержать первую победу в Лиге чемпионов, поэтому так отреагировали на назначенный пенальти в концовке встречи.
Напомним, что Ловрен сказал, что одиннадцатиметровый удар в ворота соперника был несправедливым.
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