Уткин: «Зенит» должен все матчи играть дома

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Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Мальмё» — «Зенит» (1:1).
Уткин: «Зенит» должен все матчи играть дома
  • Reuters

«Есть простая, на первый взгляд революционная, но очень логичная мера. «Зенит» должен все матчи играть дома. На прекрасной, уютной «Конфорке», что под бакланами. Ну какое Мальмё? Где это? Что это? Мы спокойно всё Мальмё привезём на паромчике, пусть хоть на нормальный стадион сходят», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что это будет очень трогательно для Санкт-Петербурга.

Напомним, что у санкт-петербургской команды 18-матчевая безвыигрышная серия в еврокубках (14 поражений, четыре ничьи и ноль побед).

После пяти матчей «Зенит» (четыре очка) занимает третье место в группе Н Лиги чемпионов. Петербургский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьей с «Мальмё» (1:1).

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