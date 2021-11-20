Спорное судейство и роковые ошибки Айртона: как «Краснодар» победил «Спартак» в 15-м туре РПЛ

В центральном матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Одним из главных действующих лиц встречи стал арбитр Алексей Сухой, принявший несколько неоднозначных решений и назначивший два пенальти — по одному каждой команде. Причём одиннадцатиметровый в ворота хозяев судья попросил перебить после того, как Матвей Сафонов отбил удар Александра Соболева. Решающую же ошибку во втором тайме допустил бразильский защитник красно-белых Лукас Айртон, схвативший в своей штрафной за руку Алексея Ионова. Он же до перерыва позволил Эдуарду Сперцяну выполнить предголевой пас на Реми Кабеллу.

Перед центральным матчем 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» позиции главных тренеров обеих команд Виктора Гончаренко и Руя Витории сложно было назвать устойчивыми. В последнее время оба клуба испытывали серьёзные трудности. Южане потерпели три поражения подряд во всех турнирах, не забив в этих встречах ни одного мяча, и вылетели из Кубка России.

Красно-белые и вовсе не побеждали с начала октября, когда увезли три очка из Грозного. После крупного поражения от «Зенита» матчи с «Ростовом» и «Локомотивом» они завершили вничью, опустившись во вторую половину турнирной таблицы РПЛ. Туда же мог попасть и их соперник, который и без того значительно отдалился от еврокубковой зоны. Таким образом, добиться успеха в отчётном поединке для обоих специалистов было жизненно необходимо, чтобы не оказаться на грани отставки.

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Помимо прочего, москвичи столкнулись с кадровыми проблемами. Важный выезд пропускали сразу три полузащитника: Руслан Литвинов отбывал дисквалификацию за удаление в дерби, а Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс получили повреждения. В сложившейся ситуации Витория вынужден был сделать выбор в пользу дуэта хавбеков Наиль Умяров — Михаил Игнатов. Также он неожиданно выпустил в основе и Александра Соболева, и Джордана Ларссона. В последний раз они вместе выходили на поле с первых минут в игре с «Ростовом» и не впечатлили. Швед в целом выдаёт слабый сезон, и для него этот матч стал шансом доказать тренерскому штабу свою необходимость.

Гончаренко же не мог рассчитывать лишь на давно травмированных Александра Мартыновича, Вандерсона и Юрия Газинского, поэтому состав хозяев оказался предсказуемым. Разве что вернулся в старт Джон Кордоба, который встречу с «Динамо» неожиданно начал в запасе.

С первых минут стало понятно, как «Спартак» попытается добиться успеха. Красно-белые отдали инициативу сопернику и сделали ставку на быстрые атаки в расчёте на скоростных Ларссона, Квинси Промеса и Виктора Мозеса. Не успела стартовать игра, как они едва не забили, легко пройдя чужую опорную зону. Ларссон выполнил скидку под удар Соболеву в штрафную, но тот не попал по мячу.

Однако такие острые выпады проходили у гостей нечасто, да и Гжегож Крыховяк и Александр Черников в большинстве случаев успевали подстраховать партнёров. Справлялся с Мозесом при поддержке товарищей по команде на левом фланге обороны и номинальный полузащитник Тонни де Вильена.

Зато давление хозяев становилось всё серьёзнее. До поры подопечные Витории защищались компактно и не оставляли свободных зон. Выпадал лишь Айртон, который регулярно уходил вперёд и не всегда успевал выполнить свои прямые обязанности. После одной из ошибок бразилец даже получил порцию жёсткой критики от Джикии.

А на 16-й минуте южане воспользовались первым же провалом соперника. Спартаковцы не успели вернуться назад после неудачной подачи углового и вынуждены были наблюдать, как оппонент убегает в быструю атаку. Ключевую передачу в чужую штрафную выполнил Эдуард Сперцян, легко раскачавший всё того же Айртона. Реми Кабелла остался без опеки и в касание покатил мяч Кордобе на пустые ворота.

Пропустив, «Спартак» вынужден был идти вперёд, но в атаке у команды по-прежнему мало что получалось. Позиционное наступление зачастую скатывалось к передачам на чужой половине поля без малейших попыток обострений. Даже Игнатов не находил интересных решений для развития наступления.

Но иногда красно-белые всё же проникали между линиями соперника и создавали ему проблемы. Так, Ларссон после отличного паса Соболева попытался убежать от двоих защитников и получил по ноге от де Вильены. Алексей Сухой пенальти не назначил, а коллеги на VAR эпизод рассматривать не стали, поскольку он произошёл за пределами штрафной. Опорная нога, по которой ударил представитель Нидерландов, находилась в нескольких сантиметрах от линии.

Но в конце первого тайма рефери всё же указал на одиннадцатиметровую отметку. Игнатов на левом фланге легко ушёл по лицевой от Сергея Петрова и вынудил его нарушать правила. Футболист «Краснодара» пытался всеми силами сдержать полузащитника, но явно перестарался и уронил его на газон.

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Первый удар Соболева отразил Матвей Сафонов. Александр, сделав паузу перед самым выстрелом, слабо пробил на удобной для вратаря высоте. Однако помощник на линии подсказал Сухому, что Черников вбежал в штрафную до удара. После этого судья дал второй шанс гостям. На этот раз Соболев оказался точен и сравнял счёт. Так москвичам удалось отыграться, хотя до перерыва у них получалось немногое. Разумеется, вердикт арбитра вызвал негодование у хозяев, а Гончаренко спустя пару минут даже получил карточку. Специалист не отдал мяч Соболеву, когда тот пытался ввести его из-за боковой, за что и получил наказание.

Произошедшее никак не сказалось на хозяевах. Вернувшись на поле во втором тайме, они вновь завладели инициативой и прижали соперника к воротам. Но и «Спартак» при случае убегал в контратаки, которые смотрелись даже опаснее. Например, Промес после перевода Соболева с правого фланга с линии штрафной пробил чуть выше дальней девятки. А затем сам Александр с острого угла не попал в пустой створ.

Пожалуй, забить могли как одни, так и другие, но повезло «Краснодару». Красно-белых вновь подвёл Айртон. В собственной штрафной он выпустил из-за спины Алексея Ионова и схватил его за руку, чтобы не допустить выхода один на один. Сухой без раздумий указал на точку. У южан исполнять пенальти взялся Крыховяк и уверенно реализовал его, пробив низом по центру.

Гончаренко тут же выполнил двойную замену, освежив правый фланг. Вместо Петрова и Ионова на поле появились Урош Спаич и Виктор Классон. Однако проблемы у команды возникли на противоположном крае, где Мозес раз за разом легко уходил от де Вильены и выполнял опасные подачи в штрафную. Решить проблему удалось лишь с переводом в эту зону Классона.

В свою очередь, Витория за 20 минут до финального свистка пошёл ва-банк и поменял Максимилиано Кофрие на Николая Рассказова. Красно-белые перешли на расстановку 4—4—2, а Мозес получил возможность полностью сосредоточиться на атаке. Этот отрезок получился для москвичей лучшим за весь матч. Они полностью завладели преимуществом и вынудили оппонента играть на отбой. После подачи углового Соболев даже был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но мяч с линии вынес де Вильена.

Впрочем, концовка всё-таки осталась за «Краснодаром». Хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот и не позволить сопернику организовать даже подобие финишного навала, хотя вперёд у красно-белых пошёл Жиго, которого в центре обороны поменял Умяров. Однако забить в итоге могли южане. После подачи корнера Черников с рикошетом пробил под перекладину, но чудо-сейв совершил Селихов.

Финальный свисток зафиксировал победу «Краснодара». А вот «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей и ещё сильнее приблизился к смене наставника. После очередной неудачи позиции Витории серьёзно пошатнулись, хотя нельзя сказать, что его подопечные провалили игру.