Спорное судейство и роковые ошибки Айртона: как «Краснодар» победил «Спартак» в 15-м туре РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Перед центральным матчем 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» позиции главных тренеров обеих команд Виктора Гончаренко и Руя Витории сложно было назвать устойчивыми. В последнее время оба клуба испытывали серьёзные трудности. Южане потерпели три поражения подряд во всех турнирах, не забив в этих встречах ни одного мяча, и вылетели из Кубка России.
Красно-белые и вовсе не побеждали с начала октября, когда увезли три очка из Грозного. После крупного поражения от «Зенита» матчи с «Ростовом» и «Локомотивом» они завершили вничью, опустившись во вторую половину турнирной таблицы РПЛ. Туда же мог попасть и их соперник, который и без того значительно отдалился от еврокубковой зоны. Таким образом, добиться успеха в отчётном поединке для обоих специалистов было жизненно необходимо, чтобы не оказаться на грани отставки.
Помимо прочего, москвичи столкнулись с кадровыми проблемами. Важный выезд пропускали сразу три полузащитника: Руслан Литвинов отбывал дисквалификацию за удаление в дерби, а Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс получили повреждения. В сложившейся ситуации Витория вынужден был сделать выбор в пользу дуэта хавбеков Наиль Умяров — Михаил Игнатов. Также он неожиданно выпустил в основе и Александра Соболева, и Джордана Ларссона. В последний раз они вместе выходили на поле с первых минут в игре с «Ростовом» и не впечатлили. Швед в целом выдаёт слабый сезон, и для него этот матч стал шансом доказать тренерскому штабу свою необходимость.
Гончаренко же не мог рассчитывать лишь на давно травмированных Александра Мартыновича, Вандерсона и Юрия Газинского, поэтому состав хозяев оказался предсказуемым. Разве что вернулся в старт Джон Кордоба, который встречу с «Динамо» неожиданно начал в запасе.
С первых минут стало понятно, как «Спартак» попытается добиться успеха. Красно-белые отдали инициативу сопернику и сделали ставку на быстрые атаки в расчёте на скоростных Ларссона, Квинси Промеса и Виктора Мозеса. Не успела стартовать игра, как они едва не забили, легко пройдя чужую опорную зону. Ларссон выполнил скидку под удар Соболеву в штрафную, но тот не попал по мячу.
Однако такие острые выпады проходили у гостей нечасто, да и Гжегож Крыховяк и Александр Черников в большинстве случаев успевали подстраховать партнёров. Справлялся с Мозесом при поддержке товарищей по команде на левом фланге обороны и номинальный полузащитник Тонни де Вильена.
Зато давление хозяев становилось всё серьёзнее. До поры подопечные Витории защищались компактно и не оставляли свободных зон. Выпадал лишь Айртон, который регулярно уходил вперёд и не всегда успевал выполнить свои прямые обязанности. После одной из ошибок бразилец даже получил порцию жёсткой критики от Джикии.
А на 16-й минуте южане воспользовались первым же провалом соперника. Спартаковцы не успели вернуться назад после неудачной подачи углового и вынуждены были наблюдать, как оппонент убегает в быструю атаку. Ключевую передачу в чужую штрафную выполнил Эдуард Сперцян, легко раскачавший всё того же Айртона. Реми Кабелла остался без опеки и в касание покатил мяч Кордобе на пустые ворота.
Пропустив, «Спартак» вынужден был идти вперёд, но в атаке у команды по-прежнему мало что получалось. Позиционное наступление зачастую скатывалось к передачам на чужой половине поля без малейших попыток обострений. Даже Игнатов не находил интересных решений для развития наступления.
Но иногда красно-белые всё же проникали между линиями соперника и создавали ему проблемы. Так, Ларссон после отличного паса Соболева попытался убежать от двоих защитников и получил по ноге от де Вильены. Алексей Сухой пенальти не назначил, а коллеги на VAR эпизод рассматривать не стали, поскольку он произошёл за пределами штрафной. Опорная нога, по которой ударил представитель Нидерландов, находилась в нескольких сантиметрах от линии.
Но в конце первого тайма рефери всё же указал на одиннадцатиметровую отметку. Игнатов на левом фланге легко ушёл по лицевой от Сергея Петрова и вынудил его нарушать правила. Футболист «Краснодара» пытался всеми силами сдержать полузащитника, но явно перестарался и уронил его на газон.
Первый удар Соболева отразил Матвей Сафонов. Александр, сделав паузу перед самым выстрелом, слабо пробил на удобной для вратаря высоте. Однако помощник на линии подсказал Сухому, что Черников вбежал в штрафную до удара. После этого судья дал второй шанс гостям. На этот раз Соболев оказался точен и сравнял счёт. Так москвичам удалось отыграться, хотя до перерыва у них получалось немногое. Разумеется, вердикт арбитра вызвал негодование у хозяев, а Гончаренко спустя пару минут даже получил карточку. Специалист не отдал мяч Соболеву, когда тот пытался ввести его из-за боковой, за что и получил наказание.
Произошедшее никак не сказалось на хозяевах. Вернувшись на поле во втором тайме, они вновь завладели инициативой и прижали соперника к воротам. Но и «Спартак» при случае убегал в контратаки, которые смотрелись даже опаснее. Например, Промес после перевода Соболева с правого фланга с линии штрафной пробил чуть выше дальней девятки. А затем сам Александр с острого угла не попал в пустой створ.
Пожалуй, забить могли как одни, так и другие, но повезло «Краснодару». Красно-белых вновь подвёл Айртон. В собственной штрафной он выпустил из-за спины Алексея Ионова и схватил его за руку, чтобы не допустить выхода один на один. Сухой без раздумий указал на точку. У южан исполнять пенальти взялся Крыховяк и уверенно реализовал его, пробив низом по центру.
Гончаренко тут же выполнил двойную замену, освежив правый фланг. Вместо Петрова и Ионова на поле появились Урош Спаич и Виктор Классон. Однако проблемы у команды возникли на противоположном крае, где Мозес раз за разом легко уходил от де Вильены и выполнял опасные подачи в штрафную. Решить проблему удалось лишь с переводом в эту зону Классона.
В свою очередь, Витория за 20 минут до финального свистка пошёл ва-банк и поменял Максимилиано Кофрие на Николая Рассказова. Красно-белые перешли на расстановку 4—4—2, а Мозес получил возможность полностью сосредоточиться на атаке. Этот отрезок получился для москвичей лучшим за весь матч. Они полностью завладели преимуществом и вынудили оппонента играть на отбой. После подачи углового Соболев даже был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но мяч с линии вынес де Вильена.
Впрочем, концовка всё-таки осталась за «Краснодаром». Хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот и не позволить сопернику организовать даже подобие финишного навала, хотя вперёд у красно-белых пошёл Жиго, которого в центре обороны поменял Умяров. Однако забить в итоге могли южане. После подачи корнера Черников с рикошетом пробил под перекладину, но чудо-сейв совершил Селихов.
Финальный свисток зафиксировал победу «Краснодара». А вот «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей и ещё сильнее приблизился к смене наставника. После очередной неудачи позиции Витории серьёзно пошатнулись, хотя нельзя сказать, что его подопечные провалили игру.