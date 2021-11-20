Рианчо призвал поддержать «Спартак» перед матчем с «Краснодаром»
- РИА Новости
«Любому тренеру тяжело справляться с ситуацией, когда травмировано такое большое количество футболистов. Тем не менее я думаю, что сейчас у «Спартака» больше возможностей, чем у «Краснодара», чтобы повернуть игру в свою пользу. Отставка Витории в случае поражения? Не думаю, что сейчас уместно говорить о смене тренера. В данный момент нужно быть вместе и поддерживать команду», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».
Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».
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