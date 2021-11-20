Дзюба после хет-трика поделился песней «Я тебя не жду»

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Российский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравления после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1).
Дзюба после хет-трика поделился песней «Я тебя не жду»
  • РИА Новости

«Ребятки, всем привет, всем хорошего дня, солнечного и позитивного. Спасибо всем за поздравления. Вот вам новая песенка. Многие спрашивали, куда пропал. «Я тебя не жду» называется. Качайте — душу рвёт прям вообще. Особенно когда припев», — сказал Дзюба в своём Instagram.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1) 33-летний форвард в пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Таким образом, он обошёл Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона (у каждого — по пять хет-триков) и стал рекордсменом по данному показателю.

Ранее Губерниев заявил, что Дзюба пригодился бы в матче с Хорватией.

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