Дзюба после хет-трика поделился песней «Я тебя не жду»

Российский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравления после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1).

«Ребятки, всем привет, всем хорошего дня, солнечного и позитивного. Спасибо всем за поздравления. Вот вам новая песенка. Многие спрашивали, куда пропал. «Я тебя не жду» называется. Качайте — душу рвёт прям вообще. Особенно когда припев», — сказал Дзюба в своём Instagram.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (5:1) 33-летний форвард в пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Таким образом, он обошёл Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона (у каждого — по пять хет-триков) и стал рекордсменом по данному показателю.

Ранее Губерниев заявил, что Дзюба пригодился бы в матче с Хорватией.