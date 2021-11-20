Губерниев: Дзюба пригодился бы в матче с Хорватией
- РИА Новости
«Его работа — забивать мячи. Если бы Дзюба забивал только тогда, когда хотел передать привет кому-либо, то он был бы плохим нападающим, а он хороший форвард. Всё-таки есть мнение многих экспертов, что он пригодился бы в матче с Хорватией», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что Дзюба должен рассматриваться на стыковые матчи при любом тренере сборной России.
В матче 15-го тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (5:1) 33-летний форвард в пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Дзюба является рекордсменом РПЛ по хет-трикам.
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