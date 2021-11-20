Губерниев: Дзюба пригодился бы в матче с Хорватией

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал желание вернуть форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в сборную России.
Губерниев: Дзюба пригодился бы в матче с Хорватией
  • РИА Новости

«Его работа — забивать мячи. Если бы Дзюба забивал только тогда, когда хотел передать привет кому-либо, то он был бы плохим нападающим, а он хороший форвард. Всё-таки есть мнение многих экспертов, что он пригодился бы в матче с Хорватией», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Дзюба должен рассматриваться на стыковые матчи при любом тренере сборной России.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (5:1) 33-летний форвард в пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Дзюба является рекордсменом РПЛ по хет-трикам.

Ранее Канчельскис заявил, что не считает травмы Зобнина и Литвина трагедией для «Спартака».

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