Канчельскис не считает травмы Зобнина и Литвина трагедией для «Спартака»
- @fcsm_official
«Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» будет интересным. Посмотрим, в каком состоянии подойдут обе команды после перерыва. Любой клуб, если ловит кураж, доставляет много неудобств сопернику. А кураж в этом сезоне показывали и «Краснодар», и «Спартак», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Он также прокомментировал травмы полузащитников красно-белых Романа Зобнина и Руслана Литвинова.
«Выбыли Зобнин с Литвиновым, ну и что?! Для чего другие игроки? Пускай выходят и начинают играть. Команда, которая ставит большие задачи, обязана иметь хороших помощников. А то сразу катастрофа и трагедия», — добавил Канчельскис.
Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».
Ранее Кавазашвили заявил, что Дзюба — лучший форвард в стране, но он оскорбил её.