Канчельскис не считает травмы Зобнина и Литвина трагедией для «Спартака»

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

«Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» будет интересным. Посмотрим, в каком состоянии подойдут обе команды после перерыва. Любой клуб, если ловит кураж, доставляет много неудобств сопернику. А кураж в этом сезоне показывали и «Краснодар», и «Спартак», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также прокомментировал травмы полузащитников красно-белых Романа Зобнина и Руслана Литвинова.

«Выбыли Зобнин с Литвиновым, ну и что?! Для чего другие игроки? Пускай выходят и начинают играть. Команда, которая ставит большие задачи, обязана иметь хороших помощников. А то сразу катастрофа и трагедия», — добавил Канчельскис.

Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».

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