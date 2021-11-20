Кавазашвили: Дзюба — лучший форвард в стране, но он оскорбил её

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказал своё мнение о нежелании нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы выступать за сборную России.
Кавазашвили: Дзюба — лучший форвард в стране, но он оскорбил её
  • РИА Новости

«Дзюба сейчас — лучший форвард в стране. В сборной он необходим. Но его поведение — оскорбление лично главного тренера Карпина и сборной команды страны. Своим отказом он оскорбляет не только РФС и Карпина, но и нас с вами. Лучший нападающий страны своим отказом желает сборной поражения», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он призвал Дзюбу позвонить в РФС и извиниться, а перед народом — своей игрой. Кавазашвили считает, что если сборная России проиграет в стыках без нападающего, то люди взбунтуются, чтобы дисквалифицировать Дзюбу в РПЛ.

Ранее пресс-служба РПЛ огласила повестку общего собрания.

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