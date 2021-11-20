Кавазашвили: Дзюба — лучший форвард в стране, но он оскорбил её
- РИА Новости
«Дзюба сейчас — лучший форвард в стране. В сборной он необходим. Но его поведение — оскорбление лично главного тренера Карпина и сборной команды страны. Своим отказом он оскорбляет не только РФС и Карпина, но и нас с вами. Лучший нападающий страны своим отказом желает сборной поражения», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».
Он призвал Дзюбу позвонить в РФС и извиниться, а перед народом — своей игрой. Кавазашвили считает, что если сборная России проиграет в стыках без нападающего, то люди взбунтуются, чтобы дисквалифицировать Дзюбу в РПЛ.
Ранее пресс-служба РПЛ огласила повестку общего собрания.