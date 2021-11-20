Пресс-служба РПЛ огласила повестку общего собрания

Короткая ссылка
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) огласила повестку общего собрания клубов лиги.
Пресс-служба РПЛ огласила повестку общего собрания
  • РИА Новости

Общее собрание пройдёт 22 ноября в офисе РПЛ.

В повестку включены четыре основные темы: 

— проект концепции стратегического развития РПЛ;

— выборы президента РПЛ;

— изменения в регламент РФС по разрешению споров;

— разное.

Также отмечается, что во время собрания пройдёт избрание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца главой лиги. Он — единственный кандидат.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о проекте развития РПЛ — 10 млрд прибыли в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить