Пресс-служба РПЛ огласила повестку общего собрания
- РИА Новости
Общее собрание пройдёт 22 ноября в офисе РПЛ.
В повестку включены четыре основные темы:
— проект концепции стратегического развития РПЛ;
— выборы президента РПЛ;
— изменения в регламент РФС по разрешению споров;
— разное.
Также отмечается, что во время собрания пройдёт избрание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца главой лиги. Он — единственный кандидат.
Ранее «РБ Спорт» сообщил о проекте развития РПЛ — 10 млрд прибыли в год.