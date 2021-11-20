Пресс-служба РПЛ огласила повестку общего собрания

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) огласила повестку общего собрания клубов лиги.

Общее собрание пройдёт 22 ноября в офисе РПЛ.

В повестку включены четыре основные темы:

— проект концепции стратегического развития РПЛ;

— выборы президента РПЛ;

— изменения в регламент РФС по разрешению споров;

— разное.

Также отмечается, что во время собрания пройдёт избрание исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца главой лиги. Он — единственный кандидат.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о проекте развития РПЛ — 10 млрд прибыли в год.