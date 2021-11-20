«РБ Спорт»: проект развития РПЛ — 10 млрд прибыли в год

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц на общем собрании представит программу развития лиги.

По информации «РБ Спорт», на собрании Хачатурянц будет назначен президентом РПЛ — его избрание состоится единогласно.

В программе развития лиги есть ряд финансовых показателей и показателей аудитории, которых необходимо достичь. Ключевым финансовым показателем является доходность лиги — речь идёт о сумме 10 млрд рублей в год.

Также Хачатурянц планирует в будущем добиться увеличения доходности до 20 млрд рублей за счёт нишевого спонсорства.

Общее собрание клубов РПЛ пройдёт 22 ноября.

Ранее Хачатурянц заявил, что Россия заслуживала прямого выхода на ЧМ-2022.