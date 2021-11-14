Хачатурянц: Россия заслуживала прямого выхода на ЧМ-2022

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (0:1).

«Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью. Дальше будем решать задачу. Мне кажется, что достойно сыграли, ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова. Заслуживали прямого выхода. Он случится позже», — цитирует Хачатурянца ТАСС.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия попала в стыки.

Ранее Ивица Олич заявил, что Россия показала мало, а Хорватия была сильнее.