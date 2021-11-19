Отрыв «Зенита», судьба Витории и голы Агаларова: пять главных интриг РПЛ до зимнего перерыва

До ухода на зимнюю паузу в РПЛ осталось провести всего четыре тура. Сумеет ли «Зенит» увеличить отрыв от преследователей или потеряет очки во время визитов в Москву? Опередит ли «Динамо» впервые в истории земляков в лице «Локомотива» и ЦСКА? Воспользуются ли удобным календарём и финишируют ли в первой тройке «Сочи» и «Крылья Советов»? Отправит ли «Спартак» в отставку главного тренера Руя Виторию? И забьёт ли форвард «Уфы» Гамид Агаларов 15 мячей? О главных интригах национального чемпионата — в материале RT.

Увеличит ли «Зенит» отрыв от конкурентов

Крупные победы над «Спартаком» и «Динамо» убедили многих болельщиков и экспертов в том, что «Зенит» вновь станет чемпионом страны, причём, скорее всего, задолго до окончания турнира. Однако ничья в Екатеринбурге с замыкающим таблицу «Уралом» намекнула, что подопечные Сергея Семака отнюдь не столь идеальны. Подтверждают это в том числе потеря очков в Уфе, а также сенсационные поражения от «Сочи» и «Арсенала» ранее.

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Таким образом, далеко не факт, что «Зенит» увеличит трёхочковый отрыв от преследователей. Напротив, к середине декабря он может растаять. Тем более что сине-бело-голубых на этом отрезке ждут непростые выездные противостояния с ЦСКА и «Динамо», в которых очки им никто не гарантирует. Например, в прошлом году команда с берегов Невы уступила подопечным Сандро Шварца на «ВТБ Арене» с минимальным счётом.

Да и в домашних встречах с «Ростовом» и «Нижним Новгородом» возможны сюрпризы. Южане после ухода Юрия Сёмина набрали хороший ход, а новичок РПЛ заслужил звание «Гроза авторитетов» за победы над «Сочи», «Спартаком», «Динамо» и «Рубином». При этом Александру Кержакову будет особо приятно удивить команду, в своё время давшую ему путёвку в жизнь. Это тот случай, когда футболисты обязаны биться за наставника с особым усердием.

К тому же нельзя забывать об оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцев в главном еврокубке ещё ждут встречи с «Мальмё» на выезде и с «Челси» дома, которые отберут достаточно много сил. Всего же действующему чемпиону предстоит провести шесть встреч за 23 дня.

Уволит ли «Спартак» Виторию

Нынешний сезон РПЛ получается богатым на тренерские отставки. Наставников уже сменили пять команд, причём «Ростов» формально сделал это трижды. Следующим на очереди может стать «Спартак». Несмотря на редкие проблески, у Руя Витории в России мало что получается. Красно-белые выступают крайне нестабильно и чередуют безвольные и блёклые игры с характерными и яркими.

Последние две вышли для москвичей скорее удачными. Они отобрали очки у «Лестера» на выезде и спаслись вдесятером от поражения в дерби с «Локомотивом». Однако ощущения, что команда вот-вот встанет на нужные рельсы, по-прежнему нет. В теории любое поражение может повлечь отставку, переполнив чашу терпения Леонида Федуна. Тем не менее до конца года ждать увольнения португальца не стоит.

Руководству красно-белых банально невыгодно расставаться с рулевым и экстренно искать ему замену, чтобы не вводить команду в состояние дополнительного стресса. Куда логичнее сделать это после завершения отрезка и ухода на зимнюю паузу. К тому же в оставшееся время команда вполне способна выправить положение благодаря победам над аутсайдерами «Уфой» и «Ахматом» в РПЛ и пробиться в плей-офф еврокубков, заняв минимум третье место в группе. Тогда вопрос об отставке Витории можно на время будет снять с повестки.

Опередит ли «Динамо» земляков

Резко контрастирует с нестабильным «Спартаком» яркое молодое «Динамо». Подопечные Сандро Шварца ведут борьбу за медали и могут впервые с момента перехода национального первенства на систему «осень — весна» уйти на зимний перерыв, опережая остальные столичные команды.

ЦСКА не может похвастать стабильностью — удачную серию он променял на два поражения подряд. «Локомотив» же страдает от травм и ничьих, и чтобы вторые сменились на победы, количество первых должно значительно уменьшиться.

«Динамо» же в буквальном смысле летит вперёд. Особенно хороши молодые российские футболисты, защищающие цвета клуба. Арсен Захарян с пятью передачами возглавляет гонку лучших ассистентов турнира. Константин Тюкавин за полтора месяца забил шесть мячей на всех фронтах. А Даниил Фомин теперь ведёт игру не только в команде, но и в сборной.

Бело-голубых до конца года ждут встречи с «Рубином» и «Зенитом», на которые настрой точно окажется запредельным. Но не менее важными станут противостояния с аутсайдерами — «Арсеналом» и «Уфой». И они выглядят для московского коллектива даже опаснее, учитывая потери очков с «Ахматом», «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».

Закончат ли год в тройке «Крылья» и «Сочи»

Нынешний сезон мало чем отличается от предыдущего с точки зрения стабильности грандов: они постоянно теряют очки в матчах с уступающими им в классе соперниками. В этих условиях шанс пробиться в еврокубки получают более скромные команды. В прошлом розыгрыше удивили болельщиков «Сочи» и «Рубин». В текущем казанцы испытывают трудности, зато южане продолжают радовать и после 14 туров располагаются на втором месте.

Ближайший отрезок во многом станет определяющим для подопечных Владимира Федотова, ведь они, помимо «Урала», померятся силами с «Рубином», «Краснодаром» и «Спартаком». И не исключено, что в этих встречах сочинцы наберут максимум очков. Во-первых, они не испытывают чрезмерного пиетета перед топ-клубами. Во-вторых, все указанные встречи пройдут на стадионе «Фишт», где в нынешнем сезоне добыты пять побед при одном поражении. А потому не исключено, что «Сочи» не только сохранит место в тройке, но и догонит «Зенит».

«Крыльям Советов» забраться столь высоко будет сложнее, всё-таки они отстают от третьего места на четыре очка. Однако самарцы под руководством Игоря Осинькина набрали отличный ход, а атакующая четвёрка Антон Зиньковский — Иван Сергеев — Владислав Сарвели — Роман Ежов покорила элитный дивизион.

В ноябре — декабре вернувшийся в РПЛ коллектив также проведёт три встречи дома, что станет дополнительным преимуществом. И не сказать что соперники при этом будут у них самые сложные — «Урал», «Нижний», ЦСКА и «Рубин». Волжанам по силам завершить год в еврокубковой зоне, а то и замахнуться на большее.

Забьёт ли Агаларов 15 мячей

Форвард «Уфы» стал одним из главных открытий текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. Не блиставший до того Агаларов в 14 первых турах отличился 11 раз, благодаря чему с большим отрывом возглавил гонку бомбардиров турнира. По сути, он в одиночку тащит за волосы команду из Башкортостана, ведь если не брать в расчёт голы Гамида, вся остальная команда отличилась всего трижды.

В ноябре — декабре аутсайдера ждёт крайне непростой календарь. Коллектив Алексея Стукалова примет «Спартак» и на выезде померится силами с «Ростовом», «Динамо» и «Локомотивом». Во встречах с оппонентами такого уровня у нападающего будет немного шансов отличиться. Однако он как раз славится своей реализацией. Агаларов 11 раз поразил ворота соперников, нанеся всего 32 удара по воротам.

К тому же у футболиста будет дополнительная мотивация — «показать товар лицом» перед потенциальными покупателями. Не секрет, что скорострельность молодого уроженца Дагестана привлекла интерес ведущих команд страны. Успешная игра с ними способна ускорить трансфер, который как принесёт важные деньги «Уфе», так и поднимет карьеру самого спортсмена на качественно новый уровень.