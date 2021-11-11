Telesport: «Уфа» намерена продать Агаларова зимой за €10 млн

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Telesport, руководство клуба предпочло бы продать форварда зимой, поскольку неизвестно, продолжит ли он после зимней паузы забивать мячи в таком же количестве, как в первой половине сезона. Помимо этого, в настоящее время «Уфа» нуждается в дополнительных средствах. По информации источника, Шамиль Газизов, генеральный директор команды из Башкортостана, хочет начать торги по Агаларову с €10 млн.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 14 матчей в РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира с 11 голами в активе.

Ранее Гаджиев заявил, что переход Агаларова в «Уфу» был инициативой Газизова.