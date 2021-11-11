Telesport: «Уфа» намерена продать Агаларова зимой за €10 млн

Короткая ссылка
Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Telesport: «Уфа» намерена продать Агаларова зимой за €10 млн
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщает Telesport, руководство клуба предпочло бы продать форварда зимой, поскольку неизвестно, продолжит ли он после зимней паузы забивать мячи в таком же количестве, как в первой половине сезона. Помимо этого, в настоящее время «Уфа» нуждается в дополнительных средствах. По информации источника, Шамиль Газизов, генеральный директор команды из Башкортостана, хочет начать торги по Агаларову с €10 млн.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 14 матчей в РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира с 11 голами в активе.

Ранее Гаджиев заявил, что переход Агаларова в «Уфу» был инициативой Газизова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить