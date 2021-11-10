Гаджиев: переход Агаларова в «Уфу» был инициативой Газизова

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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, как в ФК «Уфа» оказался нападающий Гамид Агаларов.
Гаджиев: переход Агаларова в «Уфу» был инициативой Газизова
  • © официальный твиттер клуба "Уфа"

«Первым о Гамиде как о футболисте, нужном команде РПЛ, заговорил Шамиль Газизов. Переход Агаларова в «Уфу» был его инициативой. Он связывался с Русланом, отцом Гамида, контактировал с «Анжи». Однако клубы не сошлись по цене трансфера. «Анжи» хотел гораздо больше, чем «Уфа» могла предложить. В результате парень доиграл контракт в дубле Махачкалы и затем перешёл в «Уфу» свободным агентом. Положенную компенсацию как за молодого футболиста башкирский клуб заплатил, и этот переход состоялся. Одна фраза из разговора с Газизовым того времени мне запомнилась: «Лучшего центрфорварда его возраста в России нет», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс». 

Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона. На счету 21-летнего нападающего — 11 забитых мячей в 14 матчах.

Ранее отец Агаларова высказался о возможном переходе сына в «Динамо».

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