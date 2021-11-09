Отец Агаларова высказался о возможном переходе сына в «Динамо»

Экс-полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов прокомментировал информацию о возможном переходе сына в московское «Динамо».

«Информацию про «Динамо» слышу впервые. Я уже очень много раз говорил: у Гамида действующий контракт с «Уфой». Все вопросы нужно задавать «Уфе», — цитирует Агаларова-старшего «Чемпионат».

Напомним, что футболист является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), после того как забил 11 мячей в 14 матчах.

«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 14 турах РПЛ.

Ранее Газизов заявил, что «Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова.