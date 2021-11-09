Газизов заявил, что «Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в московское «Динамо».
Газизов заявил, что «Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова
  • © fcufa.pro

«Динамо» к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в «Уфе», всё в порядке», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), после того как забил 11 мячей в 14 матчах.

«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 14 турах РПЛ.

Ранее Хайкин рассказал, что узнал о вызове в сборную России из соцсетей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить