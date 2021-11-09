Газизов заявил, что «Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в московское «Динамо».

«Динамо» к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в «Уфе», всё в порядке», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), после того как забил 11 мячей в 14 матчах.

«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 14 турах РПЛ.

Ранее Хайкин рассказал, что узнал о вызове в сборную России из соцсетей.