Хайкин: о вызове в сборную России узнал из соцсетей

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал, как узнал о своём вызове в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«О вызове в сборную узнал из соцсетей. За день до этого была игра. Проснулся — и соцсети бурлят, все поздравляют. Приятно быть здесь, одна из моих целей осуществилась. Дальше — больше. Виталий Витальевич Кафанов набрал за две-три недели до вызова. Пообщаться и познакомиться. Хотел приехать на тренировку и игру, но из-за ковидных ограничений не получилось. Надеюсь, ещё получится. Если скажут завтра играть, я буду играть. Думаю, все должны быть к этому готовы. Нет такого, чтобы кто-то приехал познакомиться. Все должны быть готовы на сто процентов», — цитирует Хайкина «Чемпионат».

Напомним, что на заключительные матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022 были вызваны четыре голкипера: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия) и Илья Лантратов («Химки»).

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