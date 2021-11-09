Караваев: ситуацию с Дзюбой в сборной России надо отпустить

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Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев ответил на вопрос об отсутствии Артёма Дзюбы в национальной команде.
Караваев: ситуацию с Дзюбой в сборной России надо отпустить
  • AP

«Тему невызова в сборную с Дзюбой не обсуждали. Мне кажется, этого не стоит делать: Артёма нет, это надо отпустить и больше не рассуждать об этом. Обстановка в сборной не поменялась, все друг с другом общаются, шутят. Мы не думаем о Хорватии — сейчас в головах только Кипр. Возвращение в Европу? Сейчас надо сосредоточиться на играх сборной», — сказал Караваев.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи, заявив, что находится в неоптимальной форме. При этом Карпин подтвердил наличие конфликта с нападающим. Главный тренер команды не включил Дзюбу в состав сборной на заключительные матчи.

В ноябре сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года — с Кипром (11 ноября) и с Хорватией (14 ноября).

Ранее Карпин заявил, что не надеется на Дзюбу.

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