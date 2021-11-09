Карпин: сейчас мы уже не надеемся на Дзюбу

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о невызове нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин: сейчас мы уже не надеемся на Дзюбу
  • AP

«Мы надеялись тогда — включили его в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну окей, хотя тогда мы надеялись. А сейчас уже не надеялись», — сказал Карпин.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи, заявив, что находится в неоптимальной форме. При этом Карпин подтвердил наличие конфликта с нападающим. Главный тренер команды не включил Дзюбу в состав сборной на ноябрьские матчи.

Ранее Карпин рассказал об осторожном настрое команды перед матчем с Кипром.

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