Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями после дебютного вызова в состав сборной России по футболу.

«У каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную. Когда узнал окончательный список, то даже до конца не осознавал. Только положительные эмоции, даже не знаю, что ещё сказать», — заявил Сергеев в интервью YouTube-каналу сборной России.

По словам Сергеева, он узнал о вызове в сборную из социальных сетей. После этого ему начали сразу звонить друзья с поздравлениями. 26-летний форвард признался, что спустя некоторое время успокоился и продолжил тренироваться в обычном режиме.

«Себе всегда говорю, что надо оставаться человеком и продолжать трудиться», — добавил Сергеев.

Сергеев в сезоне-2020/21 стал лучшим бомбардиром ФНЛ с 40 голами. В 14 матчах в РПЛ форвард забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа встретится в Сплите с Хорватией. Команда Карпина возглавляет группу H, набрав 19 очков. На втором месте идут хорваты (17).

Ранее Фёдор Кудряшов заявил, что нужно со всей серьёзностью подойти к матчу с Кипром.