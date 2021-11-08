Сергеев — о дебютном вызове в сборную: сбылась мечта

Короткая ссылка
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями после дебютного вызова в состав сборной России по футболу.
Сергеев — о дебютном вызове в сборную: сбылась мечта
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«У каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную. Когда узнал окончательный список, то даже до конца не осознавал. Только положительные эмоции, даже не знаю, что ещё сказать», — заявил Сергеев в интервью YouTube-каналу сборной России.

По словам Сергеева, он узнал о вызове в сборную из социальных сетей. После этого ему начали сразу звонить друзья с поздравлениями. 26-летний форвард признался, что спустя некоторое время успокоился и продолжил тренироваться в обычном режиме.

«Себе всегда говорю, что надо оставаться человеком и продолжать трудиться», — добавил Сергеев.

Сергеев в сезоне-2020/21 стал лучшим бомбардиром ФНЛ с 40 голами. В 14 матчах в РПЛ форвард забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа встретится в Сплите с Хорватией. Команда Карпина возглавляет группу H, набрав 19 очков. На втором месте идут хорваты (17).

Ранее Фёдор Кудряшов заявил, что нужно со всей серьёзностью подойти к матчу с Кипром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить