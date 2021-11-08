Кудряшов: нужно со всей серьёзностью подойти к матчу с Кипром

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии.

«Сейчас нужно думать только о Кипре, со всей серьёзностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжёлый матч с хорватами при полных трибунах», — заявил Кудряшов в интервью YouTube-каналу сборной России.

По словам защитника турецкого клуба «Антальяспор», тренерский штаб подскажет футболистам, как сделать так, чтобы добиться желаемого результата в матче с Хорватией. Если игроки выполнят все установки Валерия Карпина, то результат обязательно будет.

«У нас в команде, я думаю, уже никого не испугать полными трибунами. Все опытные — и в еврокубках, и в сборной поиграли», — добавил 34-летний футболист.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа встретится в Сплите с Хорватией. Команда Карпина возглавляет группу H, набрав 19 очков. На втором месте идут хорваты (17).

Дмитрий Комбаров считает, что отсутствие Арсена Захаряна и Ильи Самошникова не повлияет на результаты сборной России.