Комбаров считает, что отсутствие Захаряна и Самошникова не повлияет на результаты сборной России

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Самошников и полузащитник Арсен Захарян из-за травм выведены из состава сборной России.
Комбаров считает, что отсутствие Захаряна и Самошникова не повлияет на результаты сборной России
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«Молодые футболисты, которые показывали, что за сборную могут играть и выступать. Захарян уже голевую в футболке сборной отдал. Но травмы есть травмы, от них никуда не денешься. Могу пожелать выздоровления и возвращения в строй. Не стал бы говорить, что без них шансы сборной России на победы в матчах с Хорватией и Кипром уменьшились. У нас сейчас состав боевой, Валерий Георгиевич найдёт им замены», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Самошников и Захарян не примут участия в заключительных матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

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