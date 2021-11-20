Гол Крыховяка принёс победу «Краснодару» в матче со «Спартаком»

Московский «Спартак» уступил на выезде «Краснодару» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

Мячи забили Джон Кордоба (16-я минута), Александр Соболев (45-я, пенальти) и Гжегож Крыховяк (61-я, пенальти).

Голкипер «быков» Матвей Сафонов парировал 11-метровый удар Соболева, однако главный судья матча Алексей Сухой из подмосковных Люберец попросил форварда «Спартака» перебить его, усмотрев нарушение в действиях вратаря «Краснодара». Со второй попытки Соболев поразил ворота соперника.

«Спартак» (19 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (24) идёт на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ.