Гол Крыховяка принёс победу «Краснодару» в матче со «Спартаком»
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Игра, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.
Мячи забили Джон Кордоба (16-я минута), Александр Соболев (45-я, пенальти) и Гжегож Крыховяк (61-я, пенальти).
Голкипер «быков» Матвей Сафонов парировал 11-метровый удар Соболева, однако главный судья матча Алексей Сухой из подмосковных Люберец попросил форварда «Спартака» перебить его, усмотрев нарушение в действиях вратаря «Краснодара». Со второй попытки Соболев поразил ворота соперника.
«Спартак» (19 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (24) идёт на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ.