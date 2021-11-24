Программа-минимум: как «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат гарантировал петербуржцам третье место в квартете и попадание в плей-офф Лиги Европы. Отечественная команда пропустила в середине первого тайма и отыгралась лишь на 92-й минуте. Ярослав Ракицкий реализовал заработанный Артёмом Дзюбой пенальти. При этом сразу после перерыва удар опытного нападающего с «точки» парировал вратарь соперника Йохан Далин.

Матч с «Мальмё» был для «Зенита» последней возможностью побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для того чтобы сохранить шансы на попадание в первую двойку группы H петербуржцам требовалось не только во второй раз обыгрывать сильнейшую команду Швеции, но и дожидаться домашнего поражения «Челси» от «Ювентуса». В таком случае судьба путёвки в топ-16 должна была решиться в шестом туре в Санкт-Петербурге.

При этом в преддверии противостояния с аутсайдером квартета Сергей Семак остался сразу без двух ведущих исполнителей. Сердар Азмун и Станислав Крицюк из-за проблем со здоровьем даже не полетели в Швецию. Зато вернулся в строй Далер Кузяев, попавший в заявку.

В отсутствие двух лидеров тренерский штаб гостей обошёлся без сюрпризов. Крицюка на последнем рубеже заменил опытный Михаил Кержаков, который ранее в текущем розыгрыше главного еврокубка на поле не появлялся. На острие же в одиночестве расположился Артём Дзюба. От него голов болельщики ждали в первую очередь с учётом формы, которую осенью набрал форвард. Однако он хотя и забил десять мячей в РПЛ, в ЛЧ пока отличиться не смог.

В остальном состав сине-бело-голубых получился полностью предсказуемым. Тройку центральных защитников Деян Ловрен — Дмитрий Чистяков — Ярослав Ракицкий с флангов поддерживали Дуглас дос Сантос и Вячеслав Караваев. Вильмар Барриос и Вендел расположились в опорной зоне. Наконец, Малком и Клаудиньо помогали Дзюбе в атаке.

По первому тайму можно было сделать вывод, что «Зенит» приехал играть не на победу, а на ничью, чтобы гарантировать себе третье место в турнирной таблице. Гости владели мячом меньше соперника (47%), а главное, складывалось ощущение, не понимали, как взломать насыщенную оборону «Мальмё».

Как и в предыдущем матче с «Ювентусом» атакующая тройка зачастую оказывалась отрезана от партнёров.

Дуглас и Караваев по флангам пытались идти в наступление, но делали это с запозданием и недостаточно смело. Дзюба впереди даже если и выигрывал борьбу, не встречал поддержки, да и мяч до него практически не доходил.

К тому же в действиях гостей оказалось слишком много ошибок. Даже техничные Клаудиньо и Малком допускали потери на ровном месте и дарили оппоненту возможность контратаковать.

Отдавая снаряд хозяевам, петербуржцы оказывались не в состоянии вернуть его обратно. Прессинг, как и атаки, получался неслаженным и толком не работал. Класса футболистов «Мальмё» хватало, чтобы спокойно выйти из-под давления и организовать свой выпад. На половине «Зенита» регулярно получал мяч мощный Антонио-Мирко Колак. В одном из эпизодов он даже упал в чужой штрафной после толчка со стороны Ловрена, но судья из Латвии Андрис Трейманис фол не зафиксировал.

А на 28-й минуте подопечные Семака в довершение всех бед пропустили. И вновь команда фактически разбилась на две части. После потери целая группа футболистов не успела вернуться назад, чем «Мальмё» воспользовался. Велько Бирманчевич и Сёрен Рикс легко вскрыли зону Караваева на правом краю штрафной. Затем датчанин убрал мяч от Ловрена и пробил между ног Ракицкому без шансов для Кержакова.

Только после этого сине-бело-голубые активизировались. Однако «Мальмё» спокойно отошёл на свою половину поля и оборонял добытое минимальное преимущество. В исполнении «Зенита» до перерыва запомнились лишь несколько неточных ударов из-за пределов штрафной. В створ вовсе пришёлся один — Йохан Далин без проблем забрал снаряд после несильного выстрела Вендела. Впрочем, хозяева вовсе пробили всего два раза, но умудрились открыть счёт.

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Происходящее на поле настолько не понравилось Семаку, что перед началом второго тайма он произвёл двойную замену и обратился к другой расстановке. С поля ушли как обычно не дорабатывавший в разрушении Клаудиньо, который к тому же получил карточку, и не уследивший за Риксом Ловрен. Вместо них штаб бросил в бой полузащитников Андрея Мостового и Александра Ерохина. Последний расположился впереди неподалёку от Дзюбы.

Рокировки моментально дали свои плоды. «Зенит» тут же завладел инициативой и заработал пенальти. Вендел после отличной передачи Дзюбы вышел один на один с Далином, но потерял мяч в самый ответственный момент. Однако повтор показал, что вратарь ударил бразильца по ногам, да с такой силой, что нанёс ему рассечение.

Одиннадцатиметровый взялся исполнять сам опытный нападающий, но сделал это крайне неудачно. Пробил он в фирменной манере — слабо и прямо по центру. Как правило, ему удаётся переигрывать голкиперов, которые улетают в углы. На этот раз визави тоже не остался на месте, но снаряд попал ему прямо в голень.

Всего через несколько минут Артёму удалось забить с игры, но Трейманис, пообщавшись с коллегами на VAR, признал верным решение бокового зафиксировать небольшой офсайд. Петербуржцы продолжали безраздельно владеть мячом, однако внутрь чужой штрафной проникали нечасто. Ещё реже дело доходило до ударов. «Мальмё» в полном составе отошёл на свою половину, отказавшись от контригры, и оставлял сопернику минимум пространства. Как правило, гости плели комбинации на флангах, пытаясь создать там преимущество, но хозяева оборонялись надёжно.

А в концовке чемпион России вдобавок остался в меньшинстве. Чистяков, уже имевший карточку, зачем-то побежал за мячом к чужому угловому флажку и в подкате прыгнул в ноги Эрику Ларссону, даже близко не успевая совершить чистый перехват. Судья взял паузу, но показал защитнику второй «горчичник». Казалось, матч на этом можно заканчивать.

Футболисты «Зенита», к их чести, проявили характер. К тому же помог Ларссон, который на этот раз отметился со знаком минус. В собственной штрафной он неаккуратно выставил локоть в сторону и попал в челюсть Дзюбе. Артём пострадал не так сильно, но упал на газон, акцентировав на эпизоде внимание рефери. Тот поначалу на «точку» указывать не стал, но затем получил совет от коллег посмотреть повтор. И уже после этого Трейманис назначил второй пенальти. Дзюба оставался на поле, но одиннадцатиметровый исполнять не решился. Вместо него это сделал Ракицкий и со своей задачей справился. Ярослав пробил низом в правый от себя угол. Далин угадал направление полёта мяча, но не достал его.

Так, петербуржцы вырвали важнейшее очко в очень непростом матче и гарантировали себе путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Челси» же в параллельной встрече разгромил «Ювентус» и обеспечил себе попадание в 1/8 финала ЛЧ.