Петржела: «Зенит» абсолютно не соответствуют уровню Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургского клуба со шведским «Мальмё» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

«Зениту» уже нужно думать о Лиге Европы — уверен, из группы Лиги чемпионов они не выйдут, об этом турнире можно забыть. Сейчас необоходимо сделать все возможное, чтобы отобрать очки у «Мальме». Это будет очень трудно сделать на выезде. Думаю, «Зенит» возьмёт сегодня максимум одно очко и сумеет выйти с третьего места в Лигу Европы. Обыграть «Челси» дома они не смогут, здесь и Артём Дзюба в лучшей форме не поможет. Надежда на евровесну есть, но точно не в Лиге чемпионов — «Зенит» абсолютно не соответствуют уровню этого турнира», — цитирует Петржелу Sport24.

Матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября в Мальмё. Начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее Сёмин назвал «Мальмё» опасным соперником для «Зенита».