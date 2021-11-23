Петржела: «Зенит» абсолютно не соответствуют уровню Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербургского клуба со шведским «Мальмё» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Петржела: «Зенит» абсолютно не соответствуют уровню Лиги чемпионов
  • AP

«Зениту» уже нужно думать о Лиге Европы — уверен, из группы Лиги чемпионов они не выйдут, об этом турнире можно забыть. Сейчас необоходимо сделать все возможное, чтобы отобрать очки у «Мальме». Это будет очень трудно сделать на выезде. Думаю, «Зенит» возьмёт сегодня максимум одно очко и сумеет выйти с третьего места в Лигу Европы. Обыграть «Челси» дома они не смогут, здесь и Артём Дзюба в лучшей форме не поможет. Надежда на евровесну есть, но точно не в Лиге чемпионов — «Зенит» абсолютно не соответствуют уровню этого турнира», — цитирует Петржелу Sport24.

Матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября в Мальмё. Начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее Сёмин назвал «Мальмё» опасным соперником для «Зенита».

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